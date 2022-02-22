В Баку изменят порядок работы службы такси

В Баку будет изменен порядок работы службы такси.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в распоряжении премьер-министра Али Асадова "Об обеспечении выполнения Указа Президента Азербайджанской Республики от 7 февраля 2022 года № 1586 "Об улучшении управления транспортом на административной территории города Баку".

Согласно распоряжению, Исполнительная власть города Баку должна в двухмесячный срок по согласованию с Министерством юстиции, Министерством внутренних дел, Министерством финансов, Министерством экономики, Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и другими соответствующими государственными учреждениями (государственными юридическими лицами), которые будут определены в процессе исполнения, представить в Кабинет Министров предложения по совершенствованию организации дорожного движения, регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом и пассажирских перевозок на такси.