https://news.day.az/society/1438158.html В Азербайджане продлили срок выплаты надбавок к зарплате медработников, лечащих больных коронавирусом
В Азербайджане продлили срок выплаты надбавок к зарплате медработников, лечащих больных коронавирусом
Продлен срок выплаты срочных надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусом (COVID-19).
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, срок выплаты надбавок продлен до 1 марта 2022 года.
Раньше этот срок был установлен до 1 января 2022 года.
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