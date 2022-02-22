В Азербайджане продлили срок выплаты надбавок к зарплате медработников, лечащих больных коронавирусом
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Продлен срок выплаты срочных надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, срок выплаты надбавок продлен до 1 марта 2022 года.

Раньше этот срок был установлен до 1 января 2022 года.