Азербайджан объявил в розыск по линии Интерпола обвиняемого в продаже огнестрельного оружия

Правоохранительные органы Азербайджана объявили в международный розыск человека, обвиняемого в хранении и продаже огнестрельного оружия.

Как передает Day.Az, информация об этом размещена на сайте Интерпола.

Сообщается, что 40-летний Тале Ибрагимов обвиняется в незаконном хранении и продаже огнестрельного оружия.

Азербайджанские суды объявили Т.Ибрагимова в международный розыск.