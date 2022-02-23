https://news.day.az/society/1438256.html Азербайджан объявил в розыск по линии Интерпола обвиняемого в продаже огнестрельного оружия - ФОТО
Азербайджан объявил в розыск по линии Интерпола обвиняемого в продаже огнестрельного оружия - ФОТО
Правоохранительные органы Азербайджана объявили в международный розыск человека, обвиняемого в хранении и продаже огнестрельного оружия.
Как передает Day.Az, информация об этом размещена на сайте Интерпола.
Сообщается, что 40-летний Тале Ибрагимов обвиняется в незаконном хранении и продаже огнестрельного оружия.
Азербайджанские суды объявили Т.Ибрагимова в международный розыск.
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