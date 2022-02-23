https://news.day.az/society/1438263.html Армяне побросали боеприпасы, убегая из Ходжавенда - ФОТО
Армяне побросали боеприпасы, убегая из Ходжавенда - ФОТО
Сотрудниками правоохранительных органов проводятся интенсивные мероприятия по выявлению и обезвреживанию взрывчатых веществ на освобожденных территориях.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных Ходжавендским районным отделом полиции, на оставленных армянскими военными подразделениями позициях было обнаружено большое количество взрывных устройств.
Обнаружено и передано по назначению 146 различных типов снарядов, пять различных типов гранат и 415 патронов различного калибра.
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