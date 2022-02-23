Лесной пожар в Гахе потушен

В результате неотложных мер, принятых Государственной противопожарной службой Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, возникший в горно-лесной зоне на территории государственного природного заповедника Илису близ села Кум Гахского района, был потушен вечером.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате пожара на площади около 15 га сгорели кустарники, высохшие деревья и пни.

Несмотря на то, что пожар произошел в гористой местности со сложным рельефом, а ветреная погода усложнила процесс тушения пожара, усилиями пожарных густая лесистая местность была защищена от огня.