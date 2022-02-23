https://news.day.az/society/1438275.html Перестрелка между бизнесменами в Азербайджане - есть погибший
Перестрелка между бизнесменами в Азербайджане - есть погибший
22 февраля около 22:00 в Гёйчайском районе был убит Джаваншир Шукюров 1979 года рождения.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в прокуратуре Гёйчайского района.
В ходе следствия было установлено, что знакомый потерпевшего Ниджат Алиев 1985 года рождения на почве личного конфликта выстрелил из охотничьего ружья в Джаваншира Шукюрова и убил его.
Прокуратура Гёйчайского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.
Ниджат Алиев задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием.
Ведется уголовное расследование.
Отмечается, что и погибший, и подозреваемый в убийстве были бизнесменами.
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