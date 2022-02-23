В возрасте 84 лет скончался народный артист Азербайджана, гобоист, композитор и педагог Камиль Джалилов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, музыкант будет похоронен сегодня.

Отметим, что К. Джалилов, родившийся 29 января 1938 года, был первым исполнителем, привнесшим гобой в жанр мугама.