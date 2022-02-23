https://news.day.az/society/1438279.html Еще одна бакинская школа возобновила очные занятия
Еще одна бакинская школа возобновила очные занятия
В средней школе №218 города Баку, переведенной на дистанционное обучение из-за коронавируса, возобновлены очные занятия.
Об этом Day.Az сообщили в Управлении образования города Баку.
Школа вернулась к традиционной форме обучения в связи с тем, что истек срок карантина, установленного для учителей и учеников школы на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.
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