Еще одна бакинская школа возобновила очные занятия

В средней школе №218 города Баку, переведенной на дистанционное обучение из-за коронавируса, возобновлены очные занятия.

Об этом Day.Az сообщили в Управлении образования города Баку.

Школа вернулась к традиционной форме обучения в связи с тем, что истек срок карантина, установленного для учителей и учеников школы на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.