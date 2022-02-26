Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на 27 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, ночью и утром в некоторых районах полуострова дожди примут интенсивный характер. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем-10-14° тепла, в Баку ночью - 4-6° тепла, днем - 11-13° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах - снег. Ночью и утром будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем - 12-17° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 0-3° мороза.