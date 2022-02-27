https://news.day.az/society/1439772.html В ходе боев в Украине погиб азербайджанец
В ходе боев в Украине погиб азербайджанец
Племянник народного художника Азербайджана застрелян в результате уличных боев в Украине.
Как передает Day.Az, информацию на своей странице в Facebook подтвердил сам Катиб Мамедов.
Как сообщил народный художник, инцидент произошел рано утром в 09:00 в городе Харьков. Гошгар Мамедов был застрелен в то время, когда торопился в убежище.
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