Взгляд из Тифлиса: Почему бакинская нефть лучше американской

В 1891 году в Тифлисе из печати вышел справочник "Баку и его окрестности", как приложение к справочной книге "Кавказ". Составителем справочника был публицист, журналист Георгий Михайлович Туманов.

Во вступлении книги отмечалось: "Выпуская иастоящую книжку, считаем нужным заявить, что она имеет главным образом характер путеводителя по описываемым в ней местностям..."

Источниками для составления справочника послужили несколько исследований, календарей, многие из которых вышли в 1890 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в книге, Г.Туманов конечно же отводит и место бакинской нефтяной промышленности. В частности, он пишет, что "нефтепромышленность нигде в мире не имеет такого обильного материала для своего развития как именно в Баку и его окрестностях."

Туманов отмечает, что "Бакинская нефть обладает многими преимуществами пред американской: первая залегает в песчано-глинистых пластах. а не в каменных породах, а потому процесс ее извлечения легче. Затем она по-видимому, обильнее американской: фонтаны ее дают значительно больше в продолжении суток, чем американские и средняя глубина скважин здесь гораздо меньше чем в Америке."

Он продолжает: "Бакинская нефть тяжелее американской и дает кроме 30% керосина более тяжелые масла: соляровое и астролин. Кроме того, смазочные масла, добываемые из остатков, выше по достоинству американских. Нефтяные же остатки находят здесь обширное применение: в отоплении нефтяных заводов, каспийских и волжских пароходов, закавказской железной дороги и пр."

Далее, публицист переходит к нефтяным источникам, которые расположены почти на всем пространстве Апшеронского полуострова, в окрестностях Баку.

Он пишет: "Нефть добывается здесь посредством бурения, дающего в некоторых счастливых случаях фонтаны в несколько саж. высоты, и собирается в резервуары, откуда средством трубопроводов перекачивается в несколько верст в окраину г.Баку называемому Черным городом."

1890-е годы

Туманов отмечает, что "В этой местности расположена значительная часть заводов на которых нефть перерабатывается в керосин, бензин и другие продукты, перевозимые отсюда затем в наливных пароходах по Каспийскому морю в Астрахань, для сбыта на внутренние рынки, и по тому же морю в Закаспийскую область или в Персию и на другие восточные рынки."

Публицист пишет, что значительная часть нефти также наливается в вагоны закавказской железной дороги и отправляется в Батум, для вывоза за границу.

"Для увеличения провозоспособности этой дороги, кроме прорытия сурамского тоннеля, открытого в 1890 году, проектировалось устройство нефтепровода на всем протяжении между городами Баку и Батумом, но осуществление этой последней грандиозной затеи отложено на неопределенное время, отчасти за недостатком необходимых капиталов, отчасти ил опасения ослабления местной обрабатывающей промышленности от чрезмерного вывоза за границу сырья, отчасти же - из-за опасения нанесения убытков закавказской железной дороги," - рассказывает он.

Автор также останавливается на самих местах добычи нефти, а именно: "в сел. Бинагады, на Святом острове, но более всего в Балахано-Сабунчинской и Биби-Эйбатской площадях."

Он отмечает, что "Наиболее крупными владельцами нефтяных земель в Балаханах являются казна, бр. Мирзоевы и комп. семейства заслуженных чиновников (как напр. кн. Меликова, Старосельского, Гагарина, Опочинина, Амилахвари) и др., на Биби-Эйбатской площади - гг. Тагиев, Зубалов и др."

Балаханы. Открытка начала ХХ века по фото Дмитрия Ермакова 1890-х годов

Далее он переходит к цифрам, используя данные источников 1889 и 1890 годов.

Туманов пишет: "Бурение происходило в 1889 г. как на площадях Балахано-Сабунчинской и Биби-Эйбатской, так и в Романинской даче, и всех скважин за год в этих местностях было: в бурении - 106, углублении - 30, исправлении - 28, всего - 164. Из них окончено в течении года - 85, перешло к следующему году - 77. В 1889 г. бурение было более усиленное, чем в предыдущие годы и чем теперь, что обьясняется размером существовавшего в 1889 г. спроса на нефть..."

Он добавляет: "В течение этого года (1890 г.) на Балахано-Сабунчинской площади перебывало в эксплуатации 335 скважин, которые дали в этом году 206,394,950 пуд. нефти. Фонтанов было 18. Добыча же нефти на всей площади Апшеронского полуострова в 1890 г. простиралась до 239 мил. пуд., из которых тартаньем добыто более 189 мил. пуд., от фонтанов - до 50 мил. пуд."

Публицист также отмечает, что "Добыча нефти производится преимущественно паровыми двигателями с ремневыми приводами. Паровиков действовало в 1889 г. около 500, в 9,629 лошад. сил. Резервуары для хранения нефти - железные, каменные и земляные. При фонтанах имеется постоянное электрическое освещение."

Не обходит он внимаем и тех, кто собственно трудится на промыслах.

Согласно собранной им статистике, "Число рабочих на промысловой площади в 1889 г. было 3,762 чел., из которых русских - 710, армян - 1,171, мусульман - 1,696, и разных национальностей - 185."

Ссылаясь на издание управления горною частью на Кавказе 1890 г., Туманов также отмечает, что "Если же присоединить сюда рабочих-поденщиков, невключенных в списки служащих на заводах, преимущественно персидско-подданных, то общее число рабочего люда на Балахано-Сабунчинской и Биби-Эйбатской площадях окажется около 4,500 чел."