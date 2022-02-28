https://news.day.az/society/1439935.html В этих районах Азербайджана не будет воды
В этих районах Азербайджана не будет воды
В связи с ремонтными работами, проводимыми на магистральном водопроводе Огуз - Габала - Баку, 28 февраля в течение дня водоснабжение некоторых частей поселков Гобу, Гюздек и Хекмели и еще нескольких сел Абшеронского района будет осуществляться с перебоями.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азерсу".
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