Страшная авария в Баку: столкнулись тепловоз и автомобиль

В Баку легковой автомобиль столкнулся с тепловозом, погиб один человек.

Видео аварии было распространено в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла 26 февраля в Хазарском районе Баку.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на железной дороге Гала-Бина. В результате водитель погиб, а его пассажир получил травмы.

По данному факту проводится расследование.