https://news.day.az/society/1439949.html Страшная авария в Баку: столкнулись тепловоз и автомобиль - есть погибший - ВИДЕО
Страшная авария в Баку: столкнулись тепловоз и автомобиль - есть погибший - ВИДЕО
В Баку легковой автомобиль столкнулся с тепловозом, погиб один человек.
Видео аварии было распространено в социальных сетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла 26 февраля в Хазарском районе Баку.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на железной дороге Гала-Бина. В результате водитель погиб, а его пассажир получил травмы.
По данному факту проводится расследование.
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