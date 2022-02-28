На украинско-российской границе ранены 3 азербайджанца

3 азербайджанца получили ранения, попав под обстрел на украинско-российской границе.

Об этом АПА сообщил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований (ISBAM) при консульстве Азербайджана в Харькове Самир Адгезалли, передает Day.Az.

Таиров Самир Сураддин оглу, Байрамов Юсиф Асиф оглу и Аскерзаде Надир Гадир оглу, которые на грузовике перевозили сельскохозяйственную продукцию из Днепровской области Украины в российский город Белгород, получили пулевые ранения в результате перестрелки на границе.

Раненые госпитализированы Украинскими военными.