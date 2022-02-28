https://news.day.az/society/1439951.html На украинско-российской границе ранены 3 азербайджанца
На украинско-российской границе ранены 3 азербайджанца
3 азербайджанца получили ранения, попав под обстрел на украинско-российской границе.
Об этом АПА сообщил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований (ISBAM) при консульстве Азербайджана в Харькове Самир Адгезалли, передает Day.Az.
Таиров Самир Сураддин оглу, Байрамов Юсиф Асиф оглу и Аскерзаде Надир Гадир оглу, которые на грузовике перевозили сельскохозяйственную продукцию из Днепровской области Украины в российский город Белгород, получили пулевые ранения в результате перестрелки на границе.
Раненые госпитализированы Украинскими военными.
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