Тяжелое ДТП в Баку, есть погибшая

16:59

Дорожная полиция распространила информацию в связи с ДТП на проспекте Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, главный инспектор Государственного Управления дорожной полиции (ГДП) города Баку майор полиции Араз Аскерли сообщил АПА, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина: "Сотрудники полиции Низаминского района прибыли на место происшествия. Они проводят предварительные следственные действия. В соответствии с результатами расследования будет предоставлена информация о погибшей. Движение на дороге уже налажено".

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16:46

В настоящее время на проспекте Гейдара Алиева в Баку наблюдается затор.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на БТА.

Было отмечено, что затруднено движение автомобилей по основным и вспомогательным дорогам в направлении центра города и станции метро "Кероглу".

Затор возник из-за тяжелого дорожно-транспортного происшествия.

В связи с ДТП ограничение скорости по полосам в направлении станции метро "Кероглу" АСК Арена снижено до 20 км/ч.

Сообщается, что на проспекте Гейдара Алиева автомобиль сбил женщину-пешехода. Женщина в возрасте около 45-50 лет погибла на месте.