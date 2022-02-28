Сколько новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 369 случаев заражения коронавирусом, 1090 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

17 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 785 670 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 765 373 человека вылечились, 9 417 человек скончались, число активных больных - 10880.

За прошедшие сутки проведено 3860 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 554 964 теста.