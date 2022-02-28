https://news.day.az/society/1440080.html Сколько новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
Сколько новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 369 случаев заражения коронавирусом, 1090 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
17 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 785 670 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 765 373 человека вылечились, 9 417 человек скончались, число активных больных - 10880.
За прошедшие сутки проведено 3860 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 554 964 теста.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре