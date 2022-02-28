Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 32 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 0, вторую дозу получили 32 человека, "бустерную" дозу - 0 человек. Число вакцинированных "бустерной дозой" после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 0 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 982 387, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 298 628, вторую дозу получили 4 784 882 человека, "бустерную" дозу получили 2 694 562 человека, привились "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус 204 315 человек.