Какой будет погода в Азербайджане в марте?

В первые дни марта на территории Азербайджана прогнозируется умеренная погода, температура воздуха будет постепенно повышаться. К середине первой декады месяца ожидается изменение погодных условий, вероятны осадки, усиление северо-западного ветра, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Среднемесячная температура воздуха и количество осадков в марте будут в основном близки к климатической норме.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 6-8 градусов тепла, что близко к климатической норме (ночью - 5-10 градусов, днем - 10-15 градусов тепла, в отдельные дни - 18-23 градуса тепла). Количество осадков будет близко к климатической норме (норма 20-27 мм), в некоторых местах несколько превышая ее.

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской АР составит 4-8 градусов тепла, что близко к климатической норме (ночью - 5-10 градусов тепла, в отдельные дни - 1-6 градусов мороза, днем - 8-13 градусов тепла, в некоторые дни - 18-23 градуса тепла). Ожидается, что количество осадков будет близко к климатической норме (норма 22-44 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, Дашкесане, Гедабее среднемесячная температура воздуха составит 1-4 градуса тепла, что близко к климатической норме (ночью - 0-5 градусов тепла, в отдельные дни - 3-8 градусов мороза, в высокогорье - 10-15 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла, в отдельные дни - до 15 градусов тепла). Ожидается, что количество осадков будет близко к климатической норме (норма 42-52 мм).

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 5-8 градусов тепла, что близко к климатической норме (ночью - 5-10 градусов тепла, в некоторые дни - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в отдельные дни - 17-22 градуса тепла). Ожидается, что количество осадков за месяц будет близко к климатической норме (норма 19-48 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах ожидаются 3-6 градусов тепла, что в пределах климатической нормы (ночью - 3-8 градусов тепла, в отдельные дни - до 4 градусов мороза, в высокогорье - 10-15 градусов мороза, днем - 8-13 градусов тепла, в отдельные дни - 17-20 градусов тепла). Количество месячных осадков будет близко к климатической норме, в некоторых местах несколько превышая ее (норма 23-90 мм).

Центральный Аран: в Мингячевирском, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, что близко к климатической норме (ночью - 5-10 градусов тепла, днем - 13-18 градусов тепла, в некоторые дни - 23 градуса тепла). Количество осадков будет близко к климатической норме, в некоторых местах несколько превышая ее (норма 24-45 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит 5-8 градусов тепла, что близко к климатической норме (ночью - 3-8 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в отдельные дни - 16-20 градусов тепла. Ожидается, что количество осадков будет близко к климатической норме (норма 56-112 мм).