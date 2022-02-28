В Азербайджане предложено досрочное назначение пенсии вдовам военнослужащих

В Азербайджане предложено досрочное назначение пенсии супругам скончавшихся по тем или иным причинам военнослужащих в запасе или в отставке.

Как сообщает в понедельник Day.Az, этот вопрос отражен в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2021 год.

Также, учитывая право кадровых офицеров, прослуживших на должностях офицерского состава не менее 10 лет в календарном исчислении, быть уволенными в запас по собственному желанию с действительной военной службы в соответствии со статьей 41.0.9 закона "О воинской обязанности и военной службе" и пунктом "j" статьи 156 Положения "О прохождении военной службы", утвержденного законом № 377-IQ от 3 октября 1997 года, рекомендуется внести дополнения и изменения в соответствующие законы с целью обеспечения права на это также кадровых офицеров, не прослуживших 10 лет, при условии возмещения соответствующих расходов, понесенных государством.