В Сумгайыте в ДТП погиб один человек

В Сумгайыте столкнулись автомобиль Mercedes и грузовик, есть погибшие и раненые.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Баку-Губа, проходящем через поселок Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.

Легковой автомобиль Mercedes столкнулся с грузовым автомобилем Shacman.

В результате тяжелой аварии водитель легкового автомобиля Адышов Алиш Гаракиши оглу 1955 года рождения скончался на месте.