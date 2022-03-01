https://news.day.az/society/1440175.html В Сумгайыте в ДТП погиб один человек - ФОТО
В Сумгайыте в ДТП погиб один человек - ФОТО
В Сумгайыте столкнулись автомобиль Mercedes и грузовик, есть погибшие и раненые.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Баку-Губа, проходящем через поселок Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.
Легковой автомобиль Mercedes столкнулся с грузовым автомобилем Shacman.
В результате тяжелой аварии водитель легкового автомобиля Адышов Алиш Гаракиши оглу 1955 года рождения скончался на месте.
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