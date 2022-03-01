https://news.day.az/society/1440291.html Сколько граждан поменяли фамилию в Азербайджане?
Сколько граждан поменяли фамилию в Азербайджане?
В Азербайджане фиксируется рост числа обращений в министерство юстиции по вопросу изменения имени, фамилии и отчества.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сотрудник Главного управления регистрации и нотариата минюста Нахид Сафарли.
По его словам, с начала нынешнего года были национализированы фамилии около восьми тысяч человек.
Со дня обретения независимости в Азербайджане окончания своих фамилий изменили около 1,2 миллиона человек, отметил Сафарли.
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