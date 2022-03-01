Сколько граждан поменяли фамилию в Азербайджане?

В Азербайджане фиксируется рост числа обращений в министерство юстиции по вопросу изменения имени, фамилии и отчества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сотрудник Главного управления регистрации и нотариата минюста Нахид Сафарли.

По его словам, с начала нынешнего года были национализированы фамилии около восьми тысяч человек.

Со дня обретения независимости в Азербайджане окончания своих фамилий изменили около 1,2 миллиона человек, отметил Сафарли.