Брошенный в Харькове снаряд упал возле здания консульства Азербайджана

Брошенный в Харькове снаряд упал возле здания Почетного консульства Азербайджана.

Об этом сообщили Trend в Почетном консульстве, передает Day.Az.

"В настоящее время Почетное консульство Азербайджана в Харькове продолжает работу в штатном режиме, и в ближайшие часы будет эвакуирована очередная группа наших соотечественников.

Подробная информация об эвакуации будет предоставлена ​​в ближайшее время", - говорится в сообщении.