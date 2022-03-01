https://news.day.az/society/1440296.html Брошенный в Харькове снаряд упал возле здания консульства Азербайджана
Брошенный в Харькове снаряд упал возле здания консульства Азербайджана
Брошенный в Харькове снаряд упал возле здания Почетного консульства Азербайджана.
Об этом сообщили Trend в Почетном консульстве, передает Day.Az.
"В настоящее время Почетное консульство Азербайджана в Харькове продолжает работу в штатном режиме, и в ближайшие часы будет эвакуирована очередная группа наших соотечественников.
Подробная информация об эвакуации будет предоставлена в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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