Сколько студентов получат образовательные кредиты на весенний семестр?

В Азербайджане с 16 февраля начался прием заявок на выдачу образовательных студенческих кредитов на весенний семестр 2021/2022 учебного года. За восемь рабочих дней поступило более 1 200 новых заявок, сообщили Day.Az в министерстве образования.

По данным ведомства, 249 студентов, заявки которых находятся на финальной стадии оформления, имеют право на получение образовательных студенческих кредитов. 19 студентам было отказано в праве на повторную подачу заявления из-за выявленных несоответствий в заявлениях.

Заявки других находятся на разных этапах оформления, также продолжается прием новых заявок, сказали в министерстве.