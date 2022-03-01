Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 2 марта.

Как сообщилим Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, моросящий дождь. Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 10-15° тепла, в Баку ночью 5-7° тепла, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются временами дожди, днем они постепенно прекратятся. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.