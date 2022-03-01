Названо число пострадавших от мин в Карабахе

По данным официальных структур, региональных координаторов и других источников, в феврале 2022 года в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане погиб один и пострадали два человека, сообщили Day.Az в Общественном объединении (ОО) "Азербайджанская кампания против мин".

По данным ОО, один мирный житель погиб в результате взрыва кассетного боеприпаса, двое других получили ранения при взрыве противопехотной мины. Эти инциденты произошли в Евлахском и Тертерском районах.

"В январе - феврале 2022 года в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов погиб один и пострадали пять человек", - говорится в сообщении.