В новую госпрограмму обучения азербайджанской молодежи войдут ведущие университеты мира

В этом году в Государственную программу по обучению азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы будут включены ведущие университеты мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной Государственной программе по обучению азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы.

По его словам, для этого будет проведен поэтапный отбор.

"В конце мая - июне будет рассмотрена возможность участия в госпрограмме студентов, соответствующих необходимым критериям", - сказал Амруллаев.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев своим распоряжением утвердил "Государственную программу по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах".