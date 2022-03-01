https://news.day.az/society/1440383.html Эмин Амруллаев об азербайджанских студентах, обучающихся в Украине
Эмин Амруллаев об азербайджанских студентах, обучающихся в Украине
МИД Азербайджана занимается проблемами, возникающими у азербайджанских студентов, обучающихся в вузах Украины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной Государственной программе по обучению азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы.
Амруллаев также отметил, что в решении их проблем поддержку оказывает и министерство образования Азербайджана.
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