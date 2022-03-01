Эмин Амруллаев об азербайджанских студентах, обучающихся в Украине

МИД Азербайджана занимается проблемами, возникающими у азербайджанских студентов, обучающихся в вузах Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной Государственной программе по обучению азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы.

Амруллаев также отметил, что в решении их проблем поддержку оказывает и министерство образования Азербайджана.