https://news.day.az/society/1440391.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Первого марта, в 14:34, в 14 километрах к юго-западу от Загатальской сейсмостанции на территории Загатальского района было зафиксировано землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда подземных толчков в эпицентре составила до 4,0, а в прилегающих районах - до 3,0.
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