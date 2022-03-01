В Азербайджане произошло землетрясение

Первого марта, в 14:34, в 14 километрах к юго-западу от Загатальской сейсмостанции на территории Загатальского района было зафиксировано землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда подземных толчков в эпицентре составила до 4,0, а в прилегающих районах - до 3,0.