Продолжаются обсуждения вопроса создания турецко-азербайджанского университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной Государственной программе по обучению азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы.

По его словам, создание подобного университета - это не краткосрочный процесс.

"Надеемся в ближайшие годы начать набор студентов в этот вуз, который мы создадим", - сказал Амруллаев.