https://news.day.az/society/1440399.html Продолжаются обсуждения вопроса создания турецко-азербайджанского университета - Эмин Амруллаев
Продолжаются обсуждения вопроса создания турецко-азербайджанского университета - Эмин Амруллаев
Продолжаются обсуждения вопроса создания турецко-азербайджанского университета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной Государственной программе по обучению азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы.
По его словам, создание подобного университета - это не краткосрочный процесс.
"Надеемся в ближайшие годы начать набор студентов в этот вуз, который мы создадим", - сказал Амруллаев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре