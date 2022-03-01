В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» состоится международный стартап-саммит Take Off Baku

В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля "TEKNOFEST Азербайджан", который впервые пройдет в Баку при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, 26-28 мая состоится международный стартап-саммит Take Off Baku, передает Day.Az.

Основной целью проведения саммита, в котором примут участие азербайджанские и зарубежные инноваторы, является создание эффективной бизнес-среды в регионе, поддержка развития местных стартапов и налаживание устойчивого сотрудничества между ключевыми игроками экосистемы.

Инвесторы и представители венчурных фондов будут оценивать лучшие инновационные проекты в саммите, в котором примут участие местные и международные стартапы.

Отметим, что Take Off Baku создаст благоприятную среду для сотрудничества с международными экспертами, менторами, инвесторами и венчурными фондами для поддержки глобальной интеграции азербайджанских стартапов. В то же время саммит представит международному сообществу Азербайджан как новое и привлекательное инновационное пространство в регионе.

При этом сообщаем, что стартапы, которые зарегистрируются онлайн, будут классифицированы по принципу "5 матриц" и получат право на участие в мероприятии. По условиям саммита, количество участников будет ограничено 50 командами, из них не менее 35 локальных стартапов.

Стартапам, успешно прошедшим начальную классификацию, будет предоставлен 1 месяц профессиональной менторской поддержки до официального открытия мероприятия. В рамках саммита жюри, состоящее из местных и международных партнеров, выберет победителей полуфинала и финала из 50 стартапов.

Стоит отметить, что саммит предоставит возможность стартаперам выступить с презентациями, провести встречи в формате B2B и поучаствовать в панельных дискуссиях.

Самой интересной частью саммита станет церемония награждения стартапов, предлагающих новые инновационные проекты и решения. Призовой фонд составляет 15 000 долларов за первое место, 10 000 долларов - за второе, 5 000 долларов - за третье.

Крайний срок подачи заявок для участия в конкурсе - 31 марта 2022 года.

Для дополнительной информации:

+ 994 12 310 14 00 /+ 994 050 251 40 28

info@takeoffbaku.com

takeoffbaku.com

teknofest.az

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.