Объявлено время приема детей в I классы

Объявлено время приема детей в первые классы общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство образования, прием будет осуществляться с 1 апреля по 14 сентября.

Кроме того, прием детей в дошкольные группы будет проходить с 1 июля по 14 сентября.