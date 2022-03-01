https://news.day.az/society/1440436.html Объявлено время приема детей в I классы
Объявлено время приема детей в I классы
Объявлено время приема детей в первые классы общеобразовательных учреждений.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство образования, прием будет осуществляться с 1 апреля по 14 сентября.
Кроме того, прием детей в дошкольные группы будет проходить с 1 июля по 14 сентября.
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