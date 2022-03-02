Как выглядел Баку в начале 20 века

Баку, благодаря своей истории, считался одним из самых древних городов не только Кавказа, но и всего Ближнего Востока.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, несмотря на то, что история города насчитывает много веков, до "нефтяного бума" на рубеже XIX-XX веков Баку был городом небольшим и даже по тем временам не слишком современным.

После революции Баку продолжал свое развитие, и уже через некоторое вреемя стал совсем не похож на тот город, которым был в начале 20 века.

А каким он был, можно посмотреть на фотографиях ниже: