https://news.day.az/society/1440528.html Пожар в доме в Гяндже - есть погибший
Пожар в доме в Гяндже - есть погибший
В Гяндже произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Шарафханлы.
В доме, принадлежащем 73-летнему Тофигу Гусейнову, внезапно начался пожар. На место происшествия привлечены пожарные расчеты МЧС. Пожарным удалось предотвратить распространение пожара на соседние дома. Хозяин дома, 73-летний Т.Гусейнов погиб, сгорев живьем при пожаре. По сообщению, он был болен. Выясняются причины происшествия.
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