Пожар в доме в Гяндже

В Гяндже произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Шарафханлы.

В доме, принадлежащем 73-летнему Тофигу Гусейнову, внезапно начался пожар. На место происшествия привлечены пожарные расчеты МЧС. Пожарным удалось предотвратить распространение пожара на соседние дома. Хозяин дома, 73-летний Т.Гусейнов погиб, сгорев живьем при пожаре. По сообщению, он был болен. Выясняются причины происшествия.