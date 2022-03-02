https://news.day.az/society/1440532.html В Баку "Gelandewagen" совершил аварию - ФОТО
В Баку "Gelandewagen" совершил аварию - ФОТО
В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Хагани.
Автомобиль марки "Mercedes Gelandewagen" (госномер10-PS-500) врезался в другой автомобиль марки "Mercedes". В результате аварии оба автомобиля получили серьезные повреждения.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
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