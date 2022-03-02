В Баку "Gelandewagen" совершил аварию

В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Хагани.

Автомобиль марки "Mercedes Gelandewagen" (госномер10-PS-500) врезался в другой автомобиль марки "Mercedes". В результате аварии оба автомобиля получили серьезные повреждения.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.