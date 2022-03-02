Стало известно о состоянии азербайджанских водителей, пострадавших в Харькове
Состояние здоровья трех азербайджанских водителей, пострадавших в результате стрельбы в Харькове, оценивается как удовлетворительное.
Об этом сообщил Trend пресс-секретарь Ассоциации международных автоперевозчиков Азербайджана (ABADA) Руслан Эльдароглу, передает Day.Az.
По его словам, в настоящее время водители находятся на лечении в больнице.
Он также сообщил, что эвакуация азербайджанских водителей из Украины продолжается. На сегодня из Украины обеспечен пропуск семи грузовиков, отметил пресс-секретарь.
"В настоящее время шесть грузовиков находятся в Болгарии. Один из них пересечет румынскую границу. На сегодня также запланирована эвакуация водителей, осуществляющих международные грузоперевозки. Общественность будет проинформирована об этом подробно", - сказал Эльдароглу.
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