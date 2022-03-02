Когда в Азербайджане пройдут выпускные экзамены?

12 марта в Сабунчинском, Сабаильском, Насиминском районах Баку, а также в Нахчыванской АР, Геранбойском, Нафталанском, Гейгельском, Дашкесанском, Товузском, Гядабейском, Шекинском, Масаллинском, Астаринском, Бардинском, Тертерском, Агсуинском, Исмаиллинском, Сабирабадском, Хачмазском районах, а 13 марта в Хатаинском, Абшеронском, Пираллахинском районах Баку в спецшколах (школах-интернатах, школах, находящихся в исправительных учреждениях, школе на острове Чилов), а также в Мингячевире, Самухском, Шамкирском, Габалинском, Ярдымлинском, Лерикском, Агджабединском, Зардабском, Шамахинском, Сальянском, Губинском, Гобустанском и Гаджигабульском районах Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускной экзамен на базе полного (11 лет) среднего образования.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, учащиеся, которые примут участие в выпускном экзамене, могут распечатать пропускные листы, воспользовавшись линком https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=56. Учащиеся могут узнать "номер дела" здесь.