https://news.day.az/society/1440584.html В Баку эвакуирована еще одна группа азербайджанцев из Украины
В Баку эвакуирована еще одна группа азербайджанцев из Украины
Сегодня в Баку доставлены еще 168 граждан Азербайджана, эвакуированных из Украины.
Как сообщает Day.Az, второго марта, в 09:20, в Международном аэропорту Гейдар Алиев приземлился третий чартерный рейс.
Среди эвакуированных азербайджанцев много женщин и детей.
Отметим, что в связи с ситуацией в Украине на родину эвакуированы 510 граждан Азербайджана.
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