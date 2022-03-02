К сведению проживающих в Украине азербайджанцев: изменился номер телефона Оперштаба

Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой, работающий по поручению правительства в координации с другими государственными органами, мобилизовал все ресурсы для эвакуации наших соотечественников, проживающих в Украине.

Как сообщили Day.Az в госкомитете, с учетом большого числа азербайджанцев, проживающих в Украине, при Раде азербайджанцев в этой стране был создан оперативный штаб. Изменился номер телефона оперштаба. Наши соотечественники могут обращаться по следующему номеру: +380 (98) 949 70 38.

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