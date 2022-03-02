В Баку два человека сгорели заживо

На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства Чрезвычайных Ситуаций, за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 27 случаям возникновения пожаров, 3 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизней людей.

Всего за минувшие сутки сотрудниками МЧС спасено 4 человека, в том числе 3 несовершеннолетних. Тела Гусейнова Тофига Мусеиба, 1948 года рождения, и Барисовой Раисы Петровны, 1938 года рождения, были обнаружены за закрытыми дверями в Низаминском районе города Баку и переданы соответствующим органам.