https://news.day.az/society/1440632.html Более сотни азербайджанцев эвакуированы из Одессы - ФОТО
Более сотни азербайджанцев эвакуированы из Одессы - ФОТО
В связи с ситуацией в Украине более сотни азербайджанских граждан доставлены из Одессы на границу с Молдовой, сообщили в среду Day.Az в пресс-службе Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой.
По информации председателя общественной организации "Одесская диаспора азербайджанцев "Бирлик" Ровшана Гулиева, наши соотечественники размещены в Доме Азербайджана в Одессе, говорится в сообщении.
В информации отмечается, что на украинско-молдавской границе соотечественников встретят представители соответствующих ведомств Азербайджана. Азербайджанские граждане будут эвакуированы на родину при первой возможности, говорится в сообщении.
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