Более сотни азербайджанцев эвакуированы из Одессы

В связи с ситуацией в Украине более сотни азербайджанских граждан доставлены из Одессы на границу с Молдовой, сообщили в среду Day.Az в пресс-службе Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой.

По информации председателя общественной организации "Одесская диаспора азербайджанцев "Бирлик" Ровшана Гулиева, наши соотечественники размещены в Доме Азербайджана в Одессе, говорится в сообщении.

В информации отмечается, что на украинско-молдавской границе соотечественников встретят представители соответствующих ведомств Азербайджана. Азербайджанские граждане будут эвакуированы на родину при первой возможности, говорится в сообщении.