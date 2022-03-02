Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 3 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, моросящий дождь. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 10-15° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана ожидаются временами дожди, в горах снег, днем осадки прекратятся. Ночью и утром туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла.