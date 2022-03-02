Еще одна группа азербайджанских водителей эвакуирована из Украины

Еще одна группа азербайджанских водителей грузовиков эвакуирована из Украины, сообщил Trend пресс-секретарь Ассоциации международных автоперевозчиков Азербайджана (ABADA) Руслан Эльдароглу, передает Day.Az.

По его словам, утром второго марта 12 азербайджанских грузовиков выехали из Одессы в Молдову.

"В результате переговоров, проведенных министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и ABADA с соответствующими учреждениями, грузовики будут следовать по маршруту Молдова-Румыния-Болгария-Турция. Посольства Азербайджана в этих странах были проинформированы об эвакуации. Для упрощения этой процедуры была проделана соответствующая работа", - сказал Эльдароглу.

Он сообщил, что ABADA обеспечила эти грузовики топливом.

На следующем этапе также планируется эвакуация водителей нескольких грузовиков из Киева и других районов Украины, отметил глава пресс-службы.