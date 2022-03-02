Освобожден от должности замначальника Низаминского РУП Баку

Заместитель начальника по службе Низаминского РУП Баку полковник полиции Мушвиг Асланов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в среду Day.Az, в соответствии с приказом министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова в Низаминском РУП проведена служебная проверка.

По ее итогам были выявлены допущенные в работе недочеты, и заместитель начальника по службе Низаминского РУП полковник полиции Мушвиг Асланов был освобожден от занимаемой должности.