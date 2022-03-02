https://news.day.az/society/1440657.html Освобожден от должности замначальника Низаминского РУП Баку
Освобожден от должности замначальника Низаминского РУП Баку
Заместитель начальника по службе Низаминского РУП Баку полковник полиции Мушвиг Асланов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает в среду Day.Az, в соответствии с приказом министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова в Низаминском РУП проведена служебная проверка.
По ее итогам были выявлены допущенные в работе недочеты, и заместитель начальника по службе Низаминского РУП полковник полиции Мушвиг Асланов был освобожден от занимаемой должности.
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