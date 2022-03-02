https://news.day.az/society/1440703.html Как азербайджанцы без документов смогут попасть на родину из Украины? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Как азербайджанцы без документов смогут попасть на родину из Украины? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Поднят вопрос о выдаче свидетельства о возвращении в Азербайджан лиц, не имеющих паспортов или имеющих проблемы с документами.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала сегодня на брифинге глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.
Она отметила, что это требует определенного времени и посольство Азербайджана проводит работу и обеспечивает граждан соответствующими документами.
"Необходимо время для подготовки свидетельств о возвращении на Родину", - добавила Абдуллаева.
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