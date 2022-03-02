Как азербайджанцы без документов смогут попасть на родину из Украины?

Поднят вопрос о выдаче свидетельства о возвращении в Азербайджан лиц, не имеющих паспортов или имеющих проблемы с документами.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала сегодня на брифинге глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что это требует определенного времени и посольство Азербайджана проводит работу и обеспечивает граждан соответствующими документами.

"Необходимо время для подготовки свидетельств о возвращении на Родину", - добавила Абдуллаева.