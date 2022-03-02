https://news.day.az/society/1440704.html МИД обратился к гражданам Азербайджана, пересекающим украинско-польскую границу
МИД обратился к гражданам Азербайджана, пересекающим украинско-польскую границу
Просим граждан Азербайджана, пересекающих украинско-польскую границу, в целях эвакуации информировать посольство Азербайджана в Польше.
Как передает Day.Az, об этом в среду на пресс-конференции сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
По ее словам, на границе с Польшей скопилось большое количество людей.
"В связи с этим их перевозят в другие польские города автобусами, организованными польским правительством. Просим граждан связаться с посольством Азербайджана после пересечения границы и предоставить информацию о своем местонахождении, которая будет учитываться при последующей эвакуации", - сказала Абдуллаева.
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