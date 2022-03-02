Сколько азербайджанских водителей эвакуированы из Украины?

Число азербайджанских водителей, эвакуированных из Украины, достигло 19.

Об этом Trend сообщили в среду в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно информации, утром в Молдову выехали 12 грузовиков, находившихся в Одессе.

Как отмечается, в настоящее время в Молдову из района Одесского порта направляются пять водителей, из городов Черкассы и Винница - два водителя. Накануне Болгарии достигли шесть грузовиков, покинувших пределы Украины. Один водитель находится в связи с грузом на румынской границе.