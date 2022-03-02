МВД Азербайджана предупредило граждан

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам в связи с проведением поминок в закрытых помещениях.

Как передает Day.Az, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев сообщил, что в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) за исключением похорон запрещено проведение других ритуальных мероприятий в церемониальных залах и палатках, а также в других закрытых помещениях.

"В этой связи есть соответствующее постановление Оперативного штаба при Кабинете министров. Призываем всех соблюдать правила", - сказал он.