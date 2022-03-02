https://news.day.az/society/1440741.html МВД Азербайджана предупредило граждан - из-за поминок
МВД Азербайджана предупредило граждан - из-за поминок
Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам в связи с проведением поминок в закрытых помещениях.
Как передает Day.Az, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев сообщил, что в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) за исключением похорон запрещено проведение других ритуальных мероприятий в церемониальных залах и палатках, а также в других закрытых помещениях.
"В этой связи есть соответствующее постановление Оперативного штаба при Кабинете министров. Призываем всех соблюдать правила", - сказал он.
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