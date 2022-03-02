Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 33 583 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1 948, вторую дозу получили 1 800, бустерную дозу - 28 376 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1 729 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 051 721, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 302 581, вторую дозу получили 4 788 753, бустерную дозу - 2 752 545 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 207 842 человека.