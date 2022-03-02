Как ограничение на прокат голливудских фильмов в РФ повлияет на кинотеатры Азербайджана?

Компании Disney, Warner Bros и Sony приостановили показ своих фильмов в России. Как известно, кинотеатры, действующие в Азербайджане, покупали фильмы в основном в офисах этих кинокомпаний в Москве. Как сейчас будут обстоять дела с закупкой фильмов азербайджанскими кинотеатрами?

Комментируя этот вопрос, глава пресс-службы сети кинотеатров CinemaPlus Нармин Гасанова сообщила Trend, что поскольку эти офисы прекратили свою деятельность в России, ведутся переговоры непосредственно с этими компаниями, передает Day.Az.

"До этого у нас также были прямые связи с этими компаниями. Вероятно, что они переведут офисы в другую страну", сказала она.

Пресс-секретарь сети кинотеатров ParkCinema Рустам Фаталиев, комментируя вышеупомянутый вопрос, отметил, что произошедшее не повлияет на деятельность кинотеатра.

"Наш репертуар будет полон голливудских фильмов, так как некоторые фильмы мы будем покупать в Турции", - сказал он.