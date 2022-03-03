В Азербайджане завершена подготовка к испытаниям третьей дозы TURKOVAC.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, вакцина будет внедрена в нашей стране в ближайшие дни.

"В этом плане проблем нет. На прошлой неделе мы начали применять TURKOVAC во всех наших больницах. В настоящее время количество вакцин TURKOVAC превысило один миллион, и их производство растет день ото дня. Думаю, за два месяца мы легко выйдем на 1-1,5 миллиона в месяц", - сказал Коджа.